Про це під час телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Повітряну тривогу може бути оголошено у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", – сказав він.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попереджав українців, що цього тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по території України.

В ОК "Південь" зазначали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.

Раніше розвідка перелічила іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет.

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