"Була загроза ракетного удару з наземного озброєння": Ігнат про причину масштабної повітряної тривоги у вівторок
В Україні 29 листопада лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару з наземного озброєння
Про це під час телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Повітряну тривогу може бути оголошено у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", – сказав він.
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