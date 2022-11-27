Про це Арахамія заявив в етері телемарафону.

Є ймовірність блекауту.

"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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