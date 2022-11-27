Є інформація про нові ракетні удари та блекаути, - Арахамія попередив українців
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив українців, що наступного тижня росіяни можуть завдати нові масовані ракетні удари по території України
Про це Арахамія заявив в етері телемарафону.
Є ймовірність блекауту.
"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води та електроенергії призупинили у Києві.
- Згодом стало відомо, що окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.
- По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Ввечері Повітряні сили повідомляли, що загалом протиповітряна оборона збила 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували.
- Пізніше в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
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