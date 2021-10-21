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Бустерне щеплення не розглядають: МОЗ планує в наступному році повторно вакцинувати українців від COVID-19

21 жовтня, 2021 четвер
22:07
Суспільство

Міністерство охорони здоров'я України планує у 2022 році провести повторну вакцинацію населення від коронавірусу

Про це повідомив головний державний санлікар Ігор Кузін, передає "РБК-Україна".

"Імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - сказав Кузін.

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При цьому головний санлікар України зазначив, що МОЗ наразі не розглядає щеплення додатковою "бустерною" дозою вакцини.

"Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році", - сказав Кузін.

Чиновник додав, що наразі триває робота над рекомендацією щодо бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. Проте масової вакцинації бустерною дозою решти категорій населення не буде.

Кузін спрогнозував, що в подальшому українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку.

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