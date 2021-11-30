Бутусов про відсутність дій щодо учасників можливого держперевороту: СБУ зливає Зеленського або це фейк, щоб дискредитувати протест 1 грудня

Про це він заявив у ефірі програми "Підсумки з Анною Валевською" на Еспресо.TV.



"Для мене це загадка, що відбувається з державним переворотом, я не можу взагалі сам збагнути. Президент заявив, кримінальну справу не порушували. Її порушили тільки через два дні після заяви президента", - сказав Бутусов.



Журналіст вважає, що у Зеленського була неофіційна інформація від невизначених джерел, про які навіть не знала СБУ.



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"Служба безпеки порушила справу, тобто знайшла підставу, щоб говорити про те, що якісь заколотники, можливо, Ахметов, дійсно готують держпереворот. Але за весь цей час жодного заколотника не затримано, ніяких заходів безпеки не вживається", - заявив він.



На його думку, так могло трапитись лише за двох варіантів.



"Виникає два питання: або у нас дуже непрофесійно, некомпетентно працює СБУ на чолі з бізнес-партнером президента Іваном Бакановим і яка свідомо зливає президента Зеленського і не хоче затримувати заколотників або грає на їх стороні. Або все, що сказано про заколот - це просто фейк, вигадка, для того, щоб підірвати довіру і дискредитувати протестну акцію, яка призначена на 1 грудня", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.

Голова фракції СН в Раді Давид Арахамія заявив, що 1 грудня поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної Ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор до парламенту.