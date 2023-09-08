"Був маленьким мішком лайна": Ф'юрі заявив, що Усик програв Дюбуа

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Ф'юрі різко висловився про Усика.

"Усик був маленьким мішком лайна, він шахраював. Він мав би бути цією богобоязливою людиною. Не будь маленьким боягузом, будь чоловіком. Це не був удар нижче пояса. Він програв, його побив Дюбуа", - сказав Тайсон Ф’юрі.

Перемога Усика над Дюбуа

26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Британець вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами і суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом.

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.

4 вересня Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку проти Усика. Всесвітня боксерська асоціація підтвердила, що отримала апеляцію британця Даніеля Дюбуа на результат поєдинку проти Олександра Усика.

З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.