Carlsberg звинуватила Росію у крадіжці активів і відмовилася від угоди з урядом РФ

Про це пише "Німецька хвиля".

"Вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законним", - наголосив він.

Відразу після початку війни в Україні Carlsberg оголосила про намір продати своє дочірнє підприємство "Балтика" у Росії. Покупця було знайдено в червні 2023 року, але через місяць Володимир Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку Carlsberg в "Балтиці" і передати активи компанії під управління Росмайна. Після цього компанію очолив знайомий Путіна з 90-х Таймураз Боллоєв.

На початку жовтня 2023 року данська компанія розірвала ліцензійні угоди щодо своїх брендів у РФ, які дозволяли "Балтиці" виробляти та продавати продукцію Carlsberg.

"Коли ці ліцензії закінчать пільговий період, вони не зможуть виробляти нашу продукцію. Гарантувати я це не можу, але ми на це сподіваємося", - сказав Ааруп-Андерсен.

Як пише Reuters, це найбільш різка реакція менеджменту західної компанії, що втратила бізнес у Росії після початку війни в Україні.

У "Балтики" в Росії вісім заводів. У 2022 році компанія випустила 197,42 млн декалітрів пива та пивних напоїв, що робить її другою за обсягами в країні.