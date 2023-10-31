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Carlsberg звинуватила Росію у крадіжці активів і відмовилася від угоди з урядом РФ

31 жовтня, 2023 вiвторок
14:36
Економіка Carlsberg

Гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у Росії та відмовляється від угоди з урядом РФ

Про це пише "Німецька хвиля".

"Вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законним", - наголосив він.

Відразу після початку війни в Україні Carlsberg оголосила про намір продати своє дочірнє підприємство "Балтика" у Росії. Покупця було знайдено в червні 2023 року, але через місяць Володимир Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку Carlsberg в "Балтиці" і передати активи компанії під управління Росмайна. Після цього компанію очолив знайомий Путіна з 90-х Таймураз Боллоєв.

На початку жовтня 2023 року данська компанія розірвала ліцензійні угоди щодо своїх брендів у РФ, які дозволяли "Балтиці" виробляти та продавати продукцію Carlsberg.

"Коли ці ліцензії закінчать пільговий період, вони не зможуть виробляти нашу продукцію. Гарантувати я це не можу, але ми на це сподіваємося", - сказав Ааруп-Андерсен.

Як пише Reuters, це найбільш різка реакція менеджменту західної компанії, що втратила бізнес у Росії після початку війни в Україні.

У "Балтики" в Росії вісім заводів. У 2022 році компанія випустила 197,42 млн декалітрів пива та пивних напоїв, що робить її другою за обсягами в країні.

  • 28 березня 2022 року стало відомо що Росію залишає пивоварний концерн Heineken. Тоді ж і Carlsberg Group також оголосила про свій вихід з РФ та продаж підприємств. Тоді компанія зазначила, що продовжить виробництво в Росії, поки шукатиме нового власника.
  • 8 березня було відомо, що данська пивоварна компанія Carlsberg планує протягом весни продати всі активи у Росії, а до літа весь бізнес.
  • 23 червня російську пивоварню "Балтика" продано за угодою, яку підписала її власниця – данська компанія Carlsberg Group.
Світ
санкції проти Росії
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