Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Cеріал "Особливості закупівель Міністерства оборони" триває
OPINION

Cеріал "Особливості закупівель Міністерства оборони" триває

Дана Ярова
17 вересня, 2023 неділя
17:51
Погляд Дана Ярова

Українські виробництва оборонного призначення опинилися під загрозою повної зупинки. І ми більше не почуємо ні про "стугни", ні про "корсари", ні про "нептуни"

Штош.

Якщо ви думаєте, що наш серіал "Особливості закупівель Міністерства оборони" закінчився, то ніт. І дуже важливо, щоб ви прочитали написане, зрозуміли і затегали всіх, кого тільки можливо, бо якщо ми цього не зробимо, то нас чекає колапс на рівні постачання зброї.

Всі розуміють, що без зброї воювати неможливо? Тоді читайте, перепрощуйте та тегайте всіх.

Я думаю, ви вже всі памʼятаєте всі попередні серії, не буду повторюватись.

Серія перша. "Юридичний лікбез, або як запамʼятати 3 цифри"

Державна аудиторська служба України прирівняла прибуток підприємств оборонного призначення до збитків держави. А ми ж вже памʼятаємо, що Держаудит входить в структуру виконавчої влади, як і Міністерство оборони України?

Згідно з постановою того самого Кабінет Міністрів України 363 та закону "Про оборонні закупівлі" прибуток постачальників не може перевищувати:

1 відсоток витрат вітчизняного суб’єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів, спецобладнання, робіт в інших суб’єктів господарювання.

30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості.

У разі імпорту - 3 відсотки.

Тут все зрозуміло?

Серія друга. "Так, що далі?"

Окрім висновку, Держаудит зробив вимогу звертатись до постачальників Міністерства оборони та повертати прибуток, отриманий підприємством.

Міністерство оборони подає в суд на висновки Держаудиту. Але там нічого цікавого не відбувається. Тиша.

Читайте також: Як Арсен Жумаділов планує змінити систему забезпечення армії. Велика розмова "Еспресо"

Серія третя "Це вам не мелочь по карманам тирити, або зайшли з козирів"

Тут починається найцікавіше. Ні, постачальників з тилового забезпечення поки не чіпають. Не цікаво.

А ось пішли зразу по підприємствах оборонного комплексу. А в нас їх не дуже багато. Самі знаєте, чим потопили крейсер "Москва", які відгуки по "Богданах" по "стугнах" та "корсарах". Далі продовжувати не буду. Так от, більшість з цих підприємств вже отримали такі "листи щастя". Окрім того, за ними пішло дружними рядами Державне бюро розслідувань з порушенням кримінальних проваджень та виписуванням підозр.

Серія четверта "Яка казкова країна піз@@ю"

Ви мене спитаєте: як прибуток можна назвати збитками держави?

Як можна з підприємств оборонного призначення вимагати повернення прибутку?

Як можна відкривати кримінальні справи по таким фактам і трактувати це як "нанесення державі збитків в особливо великих розмірах"?

Чесно, я не вмію логічно пояснювати алогічні речі.

В мене взагалі виникає питання, а на кого працює Держаудитслужба. Але не буду забігати наперед.

Читайте також"Ми можемо робити свої ударні дрони", - Марія Берлінська

Серія пʼята "Розʼяснення Міністерство економіки України"

Нарешті на цьому тижні ми отримали 2 розʼяснення щодо трактування норм 335-ї постанови від Мінекономіки. Одне для Міністрерства оборони. Одне для Держаудитслужби. Де чітко написано, що під час дії 335 постанови калькуляція визначається 363 постановою.

Чи можна сказати, що це перемога? Ні. Це перші тріщини на бетонній стіні.

Чим це загрожує? Повною зупинкою виробництв оборонного призначення. І ми більше не почуємо ні про "стугни", ні про "корсари", ні про "нептуни". Чим це нам загрожує зрозуміло?

Епілог : ̶Д̶Е̶В̶О̶Ч̶К̶И̶, ̶У̶Й̶М̶И̶Т̶Е̶ ̶В̶А̶Ш̶У̶ ̶М̶А̶Т̶Ь̶, або на кого працює Держаудит?

На підставі вищевикладеного вимагаю від Дениса Шмигаля вжити заходів щодо приведення висновків Держаудиту за 2022 рік в частині прибутку у складі ціни у відповідність до законодавства та позиції Мінекономіки.

Всі, хто погоджується з цією тезою, плюсуйтесь в коментах, тегайте знову всіх, розшарюйте. Бо від цього залежить наша з вами доля також.

Ваша мати драконів.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

зброя
волонтери
Міністерство оборони
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
ДБР
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
зброя для України
Читайте також:
Аеродром Гостомель
16 вересня, 2023 субота
ГУР: у боях за Гостомельський аеропорт РФ втратила близько 200 елітних фахівців із захоплення летовищ
Метью Брайза
16 вересня, 2023 субота
Україні буде неймовірно важко витіснити Росію військовим шляхом, - Брайза
Донецьк, пожежа, нафтобаза
17 вересня, 2023 неділя
У російському Орлі збитий безпілотник впав на нафтобазу: сталася пожежа
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
17 вересня
18:58
Мурал в Києві
У Києві з'явився новий мурал присвячений бійцю "Азова"
18:51
Ексклюзив
ЗСУ війна
"Бої йдуть за кожне село, за кожну посадку й за кожен сантиметр": співзасновник DeepState Погорілий прокоментував ситуацію біля Токмака
18:50
Огляд
"Бавовна" у Севастополі. 13 вересня 2023 року
Знакова атака на Севастополь та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:38
Інтерв’ю
кримський міст
Якщо ЗСУ знищать Кримський міст, то Путін від безвиході піде на переговори, - американський дипломат Брайза
18:35
Парламент Канади
На закупівлю систем ППО Україна отримає від Канади понад $24 млн
18:30
Інтерв’ю
Сергій Буковський
Я не думаю, що скоро буду знімати, якщо взагалі буду, - автор стрічок "Назви своє ім'я" та "Живі" Сергій Буковський
18:23
Залізниця
Польща випробовує перший водневий локомотив
18:09
OPINION
Олександр Мирний
Власники телевізійної кнопки та армії ботів готуються до виборів
18:08
Росіяни вдарили з артилерії по передмістю Куп'янська
17:52
Піноккія
Київській театр опери відкрив 42-й театральний сезон
17:26
Інтерв’ю
Кім Чен Ин та Путін
Зустріч Путіна з Кім Чен Ином демонструє його слабкість, - російський опозиціонер Марк Фейгін
17:22
Кліщівка, бригада "Лють"
Підтвердити контроль над Кліщіївкою поки неможливо, - бригада "Лють"
17:09
міна, розмінування
На Херсонщині від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один - наїхав трактором на міну
17:04
В Італії знайшли нову картину Рафаеля
17:00
Огляд
Циклічна істерика в мережі: хто тепер Рак? Пояснюємо, що не так з 13-м знаком зодіаку
16:32
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут
Росіяни не втримають Бахмут, якщо їхні війська відступлять з флангів міста, - пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Бородін
16:23
Оновлено
окупанти крим
Втрати росіян на Східному напрямку часом перевищують наші у 7-8 разів, - капітан Євлаш
16:10
Міністерство оборони
Міноборони затвердило нові емблеми для військових капеланів
16:04
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому "какая разница" підіймає голову у воюючій країні
15:52
ліквідація наслідків шторму, Лівія
ВООЗ та ООН закликають владу Лівії припинити ховати загиблих від повені у братські могили
15:50
У селі на Харківщині провели урочистості з покладанням квітів до пам'ятника із серпом і молотом
15:38
Чехія
Чехія надала 45 тонн гуманітарної допомоги для українського енергосектору
15:35
На підприємстві у Чернігові трьох людей насмерть засипало зерном
15:03
Бранденбурзькі ворота
"Протест проти кліматичної політики": у Берліні "Останнє покоління" облило фарбою Брандербузькі ворота
14:56
Росія підтвердила, що міський голова Херсона Колихаєв знаходиться у полоні
14:52
на фото: галактика
Фізики з Мічиганського університету вважають, що розширення Всесвіту пригнічується
14:50
Кір Стармер
Голова британських лейбористів Стармер розповів, чому світ має "відучитися від Китаю"
14:17
Золота дзиґа
"Золота Дзиґа 2023": нагороду за найкращу режисерську роботу отримала Катерина Горностай
14:16
"Забагато спамерів": Telegram змінив систему пошуку каналів та груп
14:06
OPINION
Євген Дубогриз
У пошуках зайвих податків: вже банки під прицілом уряду
13:57
ексголови Херсонщини Геннадій Лагута
Помер 49-річний ексголова Херсонщини Лагута. За неофіційною версією, це самогубство
13:55
Вірменія
Азербайджан нарощує військові сили на кордоні з Вірменією
13:52
кадиров
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео з його прогулянкою
13:10
Путін і Кім Чен Ин
Путін вмовив КНДР відкрити свої представництва та завезти своїх робітників на ТОТ України
13:02
У Міжнародному суді ООН поновлюються слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид
13:00
окупанти, орки
"Військкомати" на ТОТ вилучають у підприємств автобуси та вантажівки для армії окупантів
12:39
F-16
Авіаційна коаліція збільшується, навчання українських пілотів на F-16 триває, - Ігнат
12:14
На фото: банер
"Маріуполь. Сто ночей", "Наші чоловіки і жінки": Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" оголосив переможців
12:08
OPINION
Олексій Голобуцький
У Росії відверто заговорили про завоювання Європи
12:02
У РФ для запуску "Кинджалів" будуть використовувати вдосконалений МіГ-31І
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV