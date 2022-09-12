Чарльз III вперше звернувся до британського парламенту
12 вересня Чарльз III вперше після проголошення королем звернувся до парламенту. Промову почав з вшанування матері
Про це інформує Metro.
"Я глибоко вдячний за слова співчуття Палати лордів і Палати громад, які так зворушливо охоплюють те, що моя улюблена мати королева, означала для всіх нас.
Великий дзвін Біг-Бена - один із найпотужніших символів нашої нації в усьому світі, розташований у вежі Єлизавети, також названій на честь діамантового ювілею моєї матері, відзначатиме проходження покійної королеви від Букінгемського палацу до цього парламенту", - сказав Чарльз III.
Після смерті Єлизавети II король Чарльз III переймає обов'язки монарха. На церемонії в парламенті новий король був разом з королевою-консорт Каміллою.
"Відчутні зв'язки з моєю дорогою покійною матір'ю ми бачимо навколо нас: від фонтану в Новому палацовому дворі, який вшановує срібний ювілей покійної королеви, до сонячного годинника в Старому палацовому дворику з золотого ювілею, чудового вітража переді мною з діамантового ювілею і, такого зворушливого, але офіційно відкритого, вашого найбільшого щедрого подарунка Її Величності на честь безпрецедентного платинового ювілею, який ми святкували лише три місяці тому з такими радісними серцями", - наголосив король Британії.
Новий монарх Чарльз III заявив, що буде наслідувати приклад своєї матері.
"Коли я сьогодні стою перед вами, не можу не відчувати тягар історії, яка нас оточує і яка нагадує нам про життєво важливі парламентські традиції, яким члени обох палат присвятили себе, з таким особистим зобов'язанням заради покращення всіх нас", - додав монарх.
- 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ
- Новим королем Сполученого Королівства став 73-річний принц Уельський Чарльз.
- Президент США Джо Байден планує прибути на церемонію похорону королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
- Королева Єлизавета ІІ стала символом незламності британців у часи їхнього опору нацистам, разом із королівськими коргі стала впізнаваним образом своєї держави. А ще палко підтримувала з сім’єю Україну в нашій боротьбі проти російської окупації.
- Новим королем Сполученого Королівства став її 73-річний син Чарльз. 10 вересня його формально проголосили новим монархом Великої Британії.
- Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс пояснила, що нового короля Сполученого Королівства слід називати Чарльзом III, а не Карлом III.
- У понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон королеви Великої Британії Єлизавети II
- У столиці Шотландії відбувається церемонія прощання з королевою Британії Єлизаветою II.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.8
Купівля 39.8Продаж 40.73
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе