Про це інформує Metro.

"Я глибоко вдячний за слова співчуття Палати лордів і Палати громад, які так зворушливо охоплюють те, що моя улюблена мати королева, означала для всіх нас.

Великий дзвін Біг-Бена - один із найпотужніших символів нашої нації в усьому світі, розташований у вежі Єлизавети, також названій на честь діамантового ювілею моєї матері, відзначатиме проходження покійної королеви від Букінгемського палацу до цього парламенту", - сказав Чарльз III.

Після смерті Єлизавети II король Чарльз III переймає обов'язки монарха. На церемонії в парламенті новий король був разом з королевою-консорт Каміллою.

"Відчутні зв'язки з моєю дорогою покійною матір'ю ми бачимо навколо нас: від фонтану в Новому палацовому дворі, який вшановує срібний ювілей покійної королеви, до сонячного годинника в Старому палацовому дворику з золотого ювілею, чудового вітража переді мною з діамантового ювілею і, такого зворушливого, але офіційно відкритого, вашого найбільшого щедрого подарунка Її Величності на честь безпрецедентного платинового ювілею, який ми святкували лише три місяці тому з такими радісними серцями", - наголосив король Британії.

Новий монарх Чарльз III заявив, що буде наслідувати приклад своєї матері.

"Коли я сьогодні стою перед вами, не можу не відчувати тягар історії, яка нас оточує і яка нагадує нам про життєво важливі парламентські традиції, яким члени обох палат присвятили себе, з таким особистим зобов'язанням заради покращення всіх нас", - додав монарх.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb