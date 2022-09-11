Про це Сіммонс заявила в етері національного телемарафону.

"Коли він був принцом Валлійським, українською ми говорили Чарльз. І тепер коли він став Чарльзом ІІІ, ми продовжимо його так називати. Але як це буде українською, думаю, лінгвістам доведеться розібратися і дійти порозуміння. Англійською ми будемо його називати король Чарльз ІІІ", - сказала Сіммонс.

Дискусія виникла через різне написання королівського імені. За давньою традицією це ім'я монархів писали Карл.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

Новим королем Сполученого Королівства став її 73-річний син Чарльз. 10 вересня його формально проголосили новим монархом Великої Британії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb