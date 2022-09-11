Посол Британії порадила, як правильно називати короля Чарльза III
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс пояснила, що нового короля Сполученого Королівства слід називати Чарльзом III, а не Карлом III
Про це Сіммонс заявила в етері національного телемарафону.
"Коли він був принцом Валлійським, українською ми говорили Чарльз. І тепер коли він став Чарльзом ІІІ, ми продовжимо його так називати. Але як це буде українською, думаю, лінгвістам доведеться розібратися і дійти порозуміння. Англійською ми будемо його називати король Чарльз ІІІ", - сказала Сіммонс.
Дискусія виникла через різне написання королівського імені. За давньою традицією це ім'я монархів писали Карл.
- 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ.
- Новим королем Сполученого Королівства став її 73-річний син Чарльз. 10 вересня його формально проголосили новим монархом Великої Британії.
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