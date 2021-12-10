"Час думати над правильними рішеннями": директор Інституту майбутнього назвав санкції США проти Тупицького сигналом для суддів КСУ

Таку думку Денисенко висловив у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"На перший погляд дуже дивний вибір персон, проти кого були накладені санкції США - Андрій Портнов та Олександр Тупицький. Про Портнова ми не чули вже з рік, а Тупицького фактично немає в інформаційному просторі, й раптом проти них вводяться санкції. З точки зору логіки, для імплементації Мінських домовленостей, а це одна з ключових тем перемовин президентів США Байдена і Росії Путіна, потрібен Конституційний суд. Можна зробити це й без КСУ, але це буде важко і напів законно. Тому санкції проти Тупицького - санкції, які повинні попередити людей, які де-факто заблокували роботу КСУ, що настав час розблоковуватись і думати над правильними рішеннями", - сказав Денисенко.



Політолог додав, що дії США повинні стати сигналом до усіх, навіть не діючих, членів Конституційного суду України, оскільки санкції накладено не лише на Олександра Тупицького, а й на його дружину.



"Перш за все, санкції матимуть психологічне значення. У Тупицького немає бізнесу, який би чимось займався на території США. Це психологічний тиск і для багатьох членів КСУ це буде вагомим аргументом. Щодо Портнова, в його характері було би зараз не сховатися, а перейти в політичну контратаку. Але політики в нас будуються передусім завдяки телебаченню, і я гадаю, що конкуренти Портнова по цьому політичному полі не допустять його до телеканалів - це насамперед Євгеній Мураєв із каналом "Наш" і з групою каналів "Інтер" Юрій Бойко", - сказав Денисенко.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти відстороненого очільника КСУОлександра Тупицького та його дружини, а також проти Андрія Портнова - експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича.