"Час думати над правильними рішеннями": директор Інституту майбутнього назвав санкції США проти Тупицького сигналом для суддів КСУ
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, політолог Вадим Денисенко назвав санкції США проти відстороненого від посади голови Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини "попередженням" для людей, "які де-факто заблокували роботу КСУ"
Таку думку Денисенко висловив у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"На перший погляд дуже дивний вибір персон, проти кого були накладені санкції США - Андрій Портнов та Олександр Тупицький. Про Портнова ми не чули вже з рік, а Тупицького фактично немає в інформаційному просторі, й раптом проти них вводяться санкції. З точки зору логіки, для імплементації Мінських домовленостей, а це одна з ключових тем перемовин президентів США Байдена і Росії Путіна, потрібен Конституційний суд. Можна зробити це й без КСУ, але це буде важко і напів законно. Тому санкції проти Тупицького - санкції, які повинні попередити людей, які де-факто заблокували роботу КСУ, що настав час розблоковуватись і думати над правильними рішеннями", - сказав Денисенко.
Політолог додав, що дії США повинні стати сигналом до усіх, навіть не діючих, членів Конституційного суду України, оскільки санкції накладено не лише на Олександра Тупицького, а й на його дружину.
"Перш за все, санкції матимуть психологічне значення. У Тупицького немає бізнесу, який би чимось займався на території США. Це психологічний тиск і для багатьох членів КСУ це буде вагомим аргументом. Щодо Портнова, в його характері було би зараз не сховатися, а перейти в політичну контратаку. Але політики в нас будуються передусім завдяки телебаченню, і я гадаю, що конкуренти Портнова по цьому політичному полі не допустять його до телеканалів - це насамперед Євгеній Мураєв із каналом "Наш" і з групою каналів "Інтер" Юрій Бойко", - сказав Денисенко.
- Нагадаємо, США запровадили санкції проти відстороненого очільника КСУОлександра Тупицького та його дружини, а також проти Андрія Портнова - експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича.
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