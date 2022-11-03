Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування - це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей - принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться", - сказав Зеленський.

Президент також закликав місцеву владу та енергокомпанії ретельніше комунікувати з населенням щодо економії електрики та графіків відключень.

"Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій. Тому сьогодні я хочу звернути увагу на дві речі. Перше - увагу місцевої влади. Будь ласка, у всіх містах і громадах України стежте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення. Також звертаюся до енергокомпаній - спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз'яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що підхід до відключень має бути справедливим і зрозумілим.

"Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що РФ не припиняє ударів по енергооб'єктах України, а станом на вечір 3 листопада відключити електрику довелося близько 4,5 млн споживачів у Києві та десяти областях.

"Російські удари по нашій енергетиці, по наших енергооб'єктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати - і точно зрештою отримає - потужну глобальну відповідь. Загалом по країні ураження об'єктів енергетики є в різних областях - це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема в Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина. Також можливі відключення в інших регіонах", - сказав Зеленський.

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