Частина супутників Starlink, яка вийшла з ладу через магнітну бурю, згоріла над Пуерто-Ріко

Про це повідомляє некомерційна організація Sociedad De Astronomia Del Caribe, камери якої зафіксували момент згоряння.



Нідерландський фахівець Марко Лангбрек, який відстежує супутники, написав у блозі, що зламані супутники згорятимуть в атмосфері протягом тижня в районах між 53 градусами північної широти і 53 градусами південної широти.







Нагадаємо, 3 лютого важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту партію з 49 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

9 лютого компанія SpaceX через вплив магнітної бурі спрогнозувала згоряння 40 з 49 супутників Starlink замість їхнього виходу на орбіту.

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