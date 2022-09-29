"Чекаємо на визнання РФ державою - спонсором тероризму": Шмигаль звернувся до спікера парламенту Франції
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве
Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.
Шмигаль подякував французькій стороні за поїздку в Чернігівську область, над якою Франція взяла шефство у післявоєнній відбудові, та високо оцінив практичну допомогу для постраждалих областей.
Сторони обговорили ескалацію війни з боку Росії. Прем’єр-міністр України наголосив, що партнери, зокрема Франція, мають жорстко відреагувати на проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та на безперервний ядерний шантаж із захопленою Запорізькою АЕС.
"Франція та президент Макрон особисто взяли на себе лідерство щодо розв’язання проблематики станції. Очікуємо також визнання РФ державою — спонсором тероризму з усіма відповідними наслідками, які передбачає цей статус", — наголосив Шмигаль.
Під час зустрічі сторони також порушили питання фінансової й оборонної підтримки та інтеграцію України до Європейського Союзу.
Яель Брон-Піве зі свого боку запевнила, що позиція Франція щодо підтримки України незмінна.
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