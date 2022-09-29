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Головна війна з Росією "Припинять терор – статус скасують": Група Єрмака-Макфола пояснила особливості визнання РФ державою-спонсором тероризму

"Припинять терор – статус скасують": Група Єрмака-Макфола пояснила особливості визнання РФ державою-спонсором тероризму

29 вересня, 2022 четвер
10:37
війна з Росією прапор Росії

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ на тему визнання Росії державою-спонсором тероризму

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

У документі експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму".

Так, у документі наводяться фактичні дані, що підтверджують відповідність дій Російської Федерації визначенню "тероризм". На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж "спонсорування тероризму", оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключова інституція російської держави.

Експерти детально описують основні наслідки: обмеження на проведення транзакцій, втрата суверенного імунітету, вторинні санкції, індивідуальні санкції, символічний вплив.

"Таке визнання посилить тиск з метою включення Росії до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Визнання також обмежить допомогу від Сполучених Штатів та від організацій, членом яких є США; буде заборонено  весь експорт і продаж зброї; ще більше посилиться  контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання; будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією. Така загроза вторинних санкцій збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність.

В ОП також зауважили, що присвоєння такого статусу значно підвищило б рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектору. Потенційні ділові партнери мають бути особливо уважними у своїй належній перевірці та процедурі "Знай свого клієнта" (KYC).

Зазначено складні дипломатичні, правові та економічні наслідки для США та інших членів санкційної коаліції у зв’язку з присвоєнням цього статусу. Однак, стверджується в документі, закони, які дозволяють присвоєння такого статусу у Сполучених Штатах, передбачають достатню гнучкість для розробки ефективних стратегій пом’якшення більшості з цих проблем.

Визнання Росії державою – спонсором тероризму, як вказано у документі, приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які він вчинив проти невинних українських громадян. Це дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим.

Щодо пом’якшення ризиків, то передусім законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль.

Зазначається, що при присвоєнні статусу держави – спонсора тероризму можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв’язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів. Наприклад, навіть коли Іран було визнано державою – спонсором тероризму, проводилися прямі переговори з іранськими дипломатами щодо укладення Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).

"Щоб зменшити побоювання стосовно того, що американські позивачі у США можуть вичерпати деякі російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших банках демократичного світу, уряд Сполучених Штатів міг би ухвалити рішення про те, що ці активи звільняються від потенційних судових позовів і використовуватимуться для відбудови України", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, може бути передбачена умова, що якщо російські збройні сили покинуть територію України і таким чином припинять тероризувати українське населення, то статус буде скасовано. Палата представників США та Сенат могли б покладатися на цю умову при скасуванні статусу у спільній резолюції. Якщо це зробити заздалегідь, у Росії може з’явитись більше стимулів припинити війну.

"Враховуючи високу ціну за свідчення про терористичні акти та бездіяльність у відповідь, санкційна група Єрмака-Макфола вважає, що переваги від присвоєння Російській Федерації статусу держави – спонсора тероризму більші за ризики, які можна пом’якшити", - наголосили в ОП.

  • Санкційна група Єрмака-Макфола – міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії, яку створили за ініціативи Володимира Зеленського. Її очолив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол. Робоча група Єрмака-Макфола напрацьовує перелік документів, стратегій та дорожніх карт, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії та Білорусі, а також моніторинг їх ефективності.

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Росія
тероризм
Андрій Єрмак
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