Чехія поки не планує забороняти імпорт української агропродукції
Міністерство сільського господарства Чехії заявило, що країна не планує забороняти імпорт української агропродукції
Про це інформує The Guardian.
У міністерстві наголосили, що виплив імпорту українського зерна не потребує рішення на рівні індивідуальних заборон від окремих країн. Натомість це питання повинен вирішувати весь Європейський Союз.
"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України", - ідеться у заяві.
- Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту. Згодом офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
- У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
- 16 квітня стало відомо, що Болгарія також розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна, раніше таке рішення вже прийняли Угорщина та Польща. Цього ж дня речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
- Також 16 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем, останній запевнив, що Угорщина не зупинятиме транзит українського зерна.
- 17 квітня Словаччина стала третьою країною ЄС, яка заборонила імпорт українського зерна та іншої агропродукції
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