Чехія поки не планує забороняти імпорт української агропродукції

Про це інформує The Guardian.

У міністерстві наголосили, що виплив імпорту українського зерна не потребує рішення на рівні індивідуальних заборон від окремих країн. Натомість це питання повинен вирішувати весь Європейський Союз.

"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України", - ідеться у заяві.