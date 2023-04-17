Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Чехія поки не планує забороняти імпорт української агропродукції

Чехія поки не планує забороняти імпорт української агропродукції

17 квітня, 2023 понедiлок
18:45
Економіка Чехія

Міністерство сільського господарства Чехії заявило, що країна не планує забороняти імпорт української агропродукції

Про це інформує The Guardian.

У міністерстві наголосили, що виплив імпорту українського зерна не потребує рішення на рівні індивідуальних заборон від окремих країн. Натомість це питання повинен вирішувати весь Європейський Союз.

"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України", - ідеться у заяві.

  • Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту. Згодом офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
  • У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
  • 16 квітня стало відомо, що Болгарія також розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна, раніше таке рішення вже прийняли Угорщина та Польща. Цього ж дня речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
  • Також 16 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем, останній запевнив, що Угорщина не зупинятиме транзит українського зерна.
  • 17 квітня Словаччина стала третьою країною ЄС, яка заборонила імпорт українського зерна та іншої агропродукції
Світ
Україна
Чехія
зерно
Читайте також:
Памятник Ленину в Москве
16 квітня, 2023 неділя
Цей день в історії: Ленін закликав забрати в України "джерела продовольства і паливо", козаки прийняли Конституцію Пилипа Орлика
15 квітня, 2023 субота
На Луганщині росіяни впритул наблизилися до Білогорівки, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
Автор Антін Борковський
16 квітня, 2023 неділя
Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні, але не готові захищатися на Донбасі, - військовий експерт Грант
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
17 квітня
19:12
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Росія намагається задушити українську економіку, - посол США в Україні про блокування "зернового коридору"
18:55
Оновлено
зерновий коридор
РФ вдруге заблокувала інспекцію суден у Босфорі. Український віцепрем'єр їде на переговори в Туреччину
18:52
російська армія, мобілізація
На Донеччину прибули 200 мобілізованих росіян для поповнення втрат у військовій силі, — Генштаб
18:23
Ексклюзив
Зараз залишаються підтопленими 1379 дворогосподарств,- пресофіцер ДСНС Хорунжий
18:17
Посла США у РФ вперше пустили до заарештованого в Росії журналіста Гершковича
18:08
OPINION
Олексій Мустафін
Коли Русь стала Україною
18:08
Голову російського Татарстану не випустили з літака в Кишиневі і оголосили небажаною особою
18:05
Синєгубов розповів, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову
18:00
КНДР, Північна Корея
Північна Корея заявила, що розробляє ядерну зброю для самозахисту від Вашингтона
17:56
Сергій Ребров
Ребров домовився з УАФ про призначення головним тренером збірної України, - ЗМІ
17:31
Збірна України з футболу
Україна не зніматиметься з Євро-2024 через заборону на участь в турнірах за участю спортсменів з РФ та Білорусі, - Мінмолодьспорту
17:11
Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн
Багдад готовий стати посередником між РФ та Україною, - глава МЗС Іраку
16:55
Ексклюзив
Гвардія наступу
"Гвардія наступу" поповниться новою бригадою "Хартія", - капітан НГУ Бабіч
16:46
окупанти крим
ПВК Вагнера могла завербувати 17 тисяч ув'язнених у 35 регіонах РФ, — ЗМІ
16:45
Ексклюзив
Павло Клімкін
Потенціал національних рухів у РФ є, але там немає харизматичних демократів, - Клімкін
16:44
Аліна Кабаєва
Мінмолодьспорту оприлюднило список атлетів з РФ та Білорусі, які підтримали війну проти України
16:34
Оновлено
ПВК Вагнера
Найманці ПВК Вагнера зізналися в розстрілі понад 20 українських дітей і підлітків. У Зеленского пообіцяли знайти кожного
16:27
Ліонель Мессі
Президент "Барселони" анонсував повернення Мессі до команди
16:22
президент Польщі Анджей Дуда
"Якщо РФ переможе, то нападе на іншу країну". Дуда застеріг світ від закликів швидше закінчити війну
16:10
Анонс
"ARMOR FEST": у Львові пройде благодійний фестиваль, що підтримує жінок на фронті
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Чи є надійними прикладами для українців персонажі на кшталт Лі Куан Ю
15:51
Ярмоленко у матчі Ліги націй Україна - Німеччина
Стало відомо, де та коли збірна України з футболу зіграє з Німеччиною
15:50
Ексклюзив
Окупанти
Росіяни накопичують ресурси й можуть до травня вчинити нову атаку, - полковник ЗСУ Селезньов
15:43
евакуація
На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію з кількох населених пунктів
15:32
Ексклюзив
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Аналітик Ярмак: Заборона Польщі на імпорт зерна з України – постріл собі в ногу
15:29
Google Україна запустив онлайн-гру
"Interland: Безпека дітей в Інтернеті": "Google Україна" запустив онлайн-гру
15:22
Ексклюзив
окупанти, орки
На Марʼїнський напрямок окупанти перекидають "штурмові підрозділи Z", які формують з колишніх зеків, - полковник Дмитрашківський
14:45
Оновлено
Володимир Кара-Мурза
Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення. США, ЄС, Британія та Канада відреагували на вирок
14:35
Ексклюзив
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин став єдиним публічним політиком сучасної Росії, - політтехнолог Голобуцький
14:29
Зеленський
Ситуація на фронті й імовірні плани ворогів: президент провів чергове засідання Ставки
14:29
Ексклюзив
ФБР
ФБР вийшло на другого завербованого агента в розслідуванні витоку секретних матеріалів з Пентагону, - Наливайченко
14:21
Євробачення-2023
Організатори Євробачення-2023 розповіли, які українські артисти виступлять у фіналі конкурсу
14:10
Зернова допомога Харківщині
Словаччина призупиняє імпорт української агропродукції
14:09
OPINION
Павло Клімкін
Дискусії про те, що Україна може замінити для Європи Фінляндію, небезпечні
13:55
Майк Тайсон
Тайсон здивував іменем найскладнішого суперника в кар'єрі
13:50
Міжнародна федерація хокею заборонила до кінця війни брати участь у турнірах збірним РФ та Білорусі
13:36
Президент Естонії затвердив новий склад уряду Каллас
13:22
З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала Енергоатому збитків на 32 млрд грн
13:15
Еліна Світоліна
Світоліна обурилася через дозвіл росіянам та білорусам зіграти на Вімблдоні
13:08
злочини Росії
В Україні задокументували понад 80 тис. воєнних злочинів російської армії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV