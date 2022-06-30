Чехія зменшить у себе присутність студентів з Росії та Білорусі
Так вирішило Міністерство освіти Чехії, посилаючись на санкції, що їх Європейський Союз прийняв у відповідь на розв’язану Росією проти України війну
Про це інформує DW
Відповідно до рішенням Міністерства освіти Чехії, кільком сотням російських і білоруських студентів, що опановують технічні спеціальності в чеських університетах, буде запропоновано припинити навчання або змінити предмет. Це зумовлено санкціями, що їх Європейський Союз прийняв у відповідь на розв'язану Росією проти України війну.
Як наголосила заступник міністра освіти Радка Вільдова в листі до чеських університетів, відповідно до санкцій заборонено надавати технічну допомогу фізичним і юридичним особам та організаціям із зазначених країн. А як вважає відповідна уповноважена комісія, такою допомогою може вважатися також надання вищої освіти та підтримка прикладних досліджень. Оскільки університету в Чеській Республіці мають сильну академічну автономію, то міністерство може тільки їм щось рекомендувати - не більше. Однак Радка Вільдова попередила, що в разі недотримання санкцій університети ризикують втратити міжнародний авторитет.
Отож університети почали шукати шляхи виходу із тієї ситуації, що склалася. Приміром, Чеський технічний університет (CTU) у Празі (де зі 17 тисяч вихованців майже 800 із Росії) запропонував своїм студентам, кого таке рішення безпосередньо стосується, подати заявку у формі листа до ректорату, де вони могли б дистанціюватися від війни Росії проти України. З цими листами студенти можуть звернутися до фінансово-аналітичного управління при Мінфіні Чехії (FAU) за дозволом на продовження навчання.
Посилаючись на свого колумніста, кандидата політичних наук, експерта з Центральної та Східної Європи, видання зазначає, що в Чехії навчається 8500 російських студентів. І наразі Чехія - єдина, де санкції напряму заторкнули студентів.
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