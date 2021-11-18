"Челсі" вирішив заплатити за 17-річного футболіста "Барселони" 50 млн євро

Про це повідомляє Sport.es.



За інформацією джерела, "Челсі" готовий заплатити 50 млн євро за Гаві. Ця цифра прописана в контракті футболіста з "Барселоною", як сума відступних.



У "Барселоні" знають про інтерес до Гаві, тому в найближчий час підготують для футболіста новий контракт до 2026 року. У новій годі буде прописана сума відступних у розмірі 1 млрд євро.



17-річний Гаві дебютував за "Барселону" в цьому сезоні. На його рахунку 15 матчів у всіх турнірах і 1 гольовий пас.



Transfermarkt оцінює Гаві у 25 млн євро.

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