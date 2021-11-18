"Челсі" вирішив заплатити за 17-річного футболіста "Барселони" 50 млн євро
Лондонський "Челсі" може підписати півзахисника іспанської "Барселони" Гаві
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, "Челсі" готовий заплатити 50 млн євро за Гаві. Ця цифра прописана в контракті футболіста з "Барселоною", як сума відступних.
У "Барселоні" знають про інтерес до Гаві, тому в найближчий час підготують для футболіста новий контракт до 2026 року. У новій годі буде прописана сума відступних у розмірі 1 млрд євро.
17-річний Гаві дебютував за "Барселону" в цьому сезоні. На його рахунку 15 матчів у всіх турнірах і 1 гольовий пас.
Transfermarkt оцінює Гаві у 25 млн євро.
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