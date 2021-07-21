“Чемодан-вокзал-не**й шастать”: соцмережі про звільнення професорки Більченко, відомої антиукраїнськими заявами
Українська спільнота не лишилась байдужою до звільнення з НПУ імені М.П. Драгоманова відомої антиукраїнськими заявами викладачки Євгенії Більченко: одні пропонують відправитись їй до РФ, інші - підтримують професорку
Еспресо.TV пропонує ознайомитись з реакцією суспільства на ліквідацію кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова, а також звільнення Євгенії Більченко.
"Удачі вам у роботі на кафедрах ВНЗ РФ. Сподіваюсь, що там знайдете свою сродну працю".
"Ну все, тепер спокійно можете чухати у рідну гавань на мокшанські болота! Ура!".
"Маю надію, що не лише звільнили, а що й не візьмуть на жодну педагогічну посаду! Тож: "нехай щастить", або російською - "нех*й шастать"!".
"Любителі Рашки = биомусор!".
"Чемодан - вокзал - не**й шастать!".
"Женя, не плач. Збирай валізи і пиз**й на Росію. Впевнений, там знайдеться знайдеться застосування твоїм геніальним талантам".
Також є користувачі, які підтримують скандальну викладачку.
"Як це: "вважає машина" ?! Що, дійшли до ручки нового дивного?(((".
"Мені шкода... НПУ. Вони втратили набагато більше, ніж Ви, Женечка".
"Женя, вали з цього смітника в нормальне життя. Побережи себе".
- Нагадаємо, після посилення з 16 січня 2021 року дії закону про захист державної мови Більченко оприлюднила у Facebook серію заяв, де, зокрема, назвала Україну "онкохворою американською колонією" та "тоталітарною країною", де нібито панують "вуличні етнорадикали" й "фашизм". При цьому на окупованих територіях та в РФ жодних ознак тоталітаризму, політичних репресій й обмежень прав і свобод людини й громадянина вона не вбачає.
- Пізніше з'явилися свідчення того, що подібні речі професорка розповідає й на лекціях.
- У відкритому доступі є відеозаписи з її виступами на тему "громадянської війни" в Україні, які вона мала в Одеській юридичній академії, а також на телеканалах екс-"регіонала" Клименка й терористичної організації "ДНР". Від своїх слів Євгенія Більченко наразі не відмовляється.
- Згодом, професорку Євгенію Більченко, відому своїми антиукраїнськими висловлюваннями, звільнили з НПУ імені М.П. Драгоманова, де вона працювала викладачем.
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