“Чемодан-вокзал-не**й шастать”: соцмережі про звільнення професорки Більченко, відомої антиукраїнськими заявами

Еспресо.TV пропонує ознайомитись з реакцією суспільства на ліквідацію кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова, а також звільнення Євгенії Більченко.



"Удачі вам у роботі на кафедрах ВНЗ РФ. Сподіваюсь, що там знайдете свою сродну працю".





"Ну все, тепер спокійно можете чухати у рідну гавань на мокшанські болота! Ура!".

"Маю надію, що не лише звільнили, а що й не візьмуть на жодну педагогічну посаду! Тож: "нехай щастить", або російською - "нех*й шастать"!".





"Любителі Рашки = биомусор!".

"Чемодан - вокзал - не**й шастать!".





"Женя, не плач. Збирай валізи і пиз**й на Росію. Впевнений, там знайдеться знайдеться застосування твоїм геніальним талантам".





Також є користувачі, які підтримують скандальну викладачку.



"Як це: "вважає машина" ?! Що, дійшли до ручки нового дивного?(((".



"Мені шкода... НПУ. Вони втратили набагато більше, ніж Ви, Женечка".



"Женя, вали з цього смітника в нормальне життя. Побережи себе".









Нагадаємо, після посилення з 16 січня 2021 року дії закону про захист державної мови Більченко оприлюднила у Facebook серію заяв, де, зокрема, назвала Україну "онкохворою американською колонією" та "тоталітарною країною", де нібито панують "вуличні етнорадикали" й "фашизм". При цьому на окупованих територіях та в РФ жодних ознак тоталітаризму, політичних репресій й обмежень прав і свобод людини й громадянина вона не вбачає.

Пізніше з'явилися свідчення того, що подібні речі професорка розповідає й на лекціях.

У відкритому доступі є відеозаписи з її виступами на тему "громадянської війни" в Україні, які вона мала в Одеській юридичній академії, а також на телеканалах екс-"регіонала" Клименка й терористичної організації "ДНР". Від своїх слів Євгенія Більченко наразі не відмовляється.

Згодом, професорку Євгенію Більченко, відому своїми антиукраїнськими висловлюваннями, звільнили з НПУ імені М.П. Драгоманова, де вона працювала викладачем.

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