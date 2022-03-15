Через дії окупантів ЧАЕС знаходиться у передаварійному стані, - Котін 

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV



"Проблема полягає в тому, що на ЧАЕС постійно перебувають російські загарбники. Вони постійно обстрілюють лінії електропередач ЧАЕС. Ми відновлюємо електропостачання і знову через кілька годин немає електрики. Кардинально змінити ситуацію ми можемо тільки тоді, коли ЧАЕС та ЗАЕС будуть повністю звільнені від росіян. Вони ведуть себе як дебіли, не розуміючи на яких об’єктах вони знаходяться. На цих атомних електростанціях знаходиться наш персонал, який повністю повинен узгоджувати дії з окупантами. Окупанти дозволяють собі обстріли атомних електростанцій." - розповів Котін.



Котін пояснив, що на ЧАЕС постачання електроенергії повинно бути безперервним. За його словами, всі лінії передачі електроенергії пошкоджені і лише одну намагаються полагодити українські ремонтники. Він зауважив, що така ситуація є передаварійною, що може призвести до катастрофи. Котін додав, що така ж ситуація і на ЗАЕС.



"Ситуація на ЗАЕС також критична. Багато принципів МАГАТЕ порушено. Зокрема, порушено периметр атомної електростанції, фізичний захист, а також там перебувають представники "Росатому", яких туди ніхто не звав. Їх туди завезли російські окупанти без погодження з українською стороною. Вони готують до анексії ЗАЕС. Це вже загарбництво на рівні господарської діяльності України." - додав Котін

14 березня окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильській АЕС, яка була напередодні відремонтована фахівцями Укренерго.

Через надмірну втому та психологічний тиск після безперервної роботи персонал Чорнобильської АЕС більше не в змозі проводити ремонт обладнання.

Пізніше Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції після того, як окупанти знову пошкодили лінії

12 березня виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін розповів, що російські окупанти, які захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, оголосили об'єкт власністю "Росатому".

14 березня російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій атомній електростанції біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.