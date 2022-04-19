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Через "Дію" для ЗСУ зібрали 270 млн грн. Що придбали за ці гроші
270 мільйонів гривень зібрали українці на армію через застосунок "Дія". Гроші передали фонду "Повернись живим", який забезпечує потреби військових на різних напрямках
Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у telegram.
За словами Федорова, на зібрані гроші волонтерський фонд закупив:
- Бронежилети –17 206 од.
- Шоломи – 5 660 од.
- Дрони – 2783 од.
- Безпілотні авіаційні комплекси – 11 (22 борти)
- Тепловізійна та денна оптика – 4314 од.
- Засоби звʼязку – 16 728 орд.
- Сервери для військ звʼязку ЗСУ – 6 од.
- Ноутбуки – 1789 од.
- Планшети та смартфони для артилеристів та операторів БПЛА – 2763 од.
- Генератори, акумулятори і джерела живлення – 1922 од.
- Саперне обладнання – 356 од.
- Оргтехніку та мережеве обладнання для командних пунктів, пунктів розвідки, звʼязку – 7514 од.
- Обладнання для спостереження та фіксації – 179 од.
- Медикаменти та кровоспинні засоби) – 10 429 од.
- Нагадаємо, з 19 квітня у "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців.
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