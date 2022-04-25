Через обстріли автобус не доїхав до Рубіжного: 25 квітня з Луганщини евакуювали 73 людини
25 квітня з тимчасово окупованих населених пунктів вдалось виїхати 73 людям. Через обстріли у Рубіжному не вдалось доїхати одному автобусу
Про це написав голова Луганської адміністрації Сергій Гайдай у telegram.
"Новий автобус знайти можна, проблема в тому, що люди залишилися в небезпеці – в місті, де ані на мить не припиняються вуличні бої. Втім, вдалося виїхати 12 сєвєродончанам, 38 лисичанам та 23 попаснянам", - написав він.
Вранці 25 квітня на підʼїзді до міста росіяни відкрили вогонь по автобусу. Обійшлося без травмованих, проте транспорт не вцілів.
Також очільник області повідомив, що 26 квітня планує організувати евакуацію для людей, які залишились на Луганщині.
- Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Кремінську електропідстанцію, унаслдіок чого без світла залишилися всі населені пункти Луганщини.
- 24 квітня на Луганщині окупанти обстріляли 7 житлових будинків. Росіяни втретє влучили в нафтопереробний завод.
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