Через підрив Росією ГЕС із курганів Херсонщини вимиває артефакти: ОВА пояснила, що робити зі знахідками
У Херсонській обласній військовій адміністрації пояснили, що робити, якщо ви знайшли історичні артефакти після підриву Каховської ГЕС
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Історичні артефакти, які знаходилися в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими, на разі вимиваються із землі й потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря. Допоможіть зберегти культурну спадщину України та пам'ятки археології Херсонщини", - пише ОВА.
Якщо ви знайшли історичні артефакти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку.
Контактний номер телефону музею: 066 35 51 407.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 14 червня депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки.
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