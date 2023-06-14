Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Історичні артефакти, які знаходилися в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими, на разі вимиваються із землі й потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря. Допоможіть зберегти культурну спадщину України та пам'ятки археології Херсонщини", - пише ОВА.

Якщо ви знайшли історичні артефакти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку.

Контактний номер телефону музею: 066 35 51 407.