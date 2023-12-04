Через погоду противник зменшив кількість штурмів з підтримкою бронетехніки на Бахмутському напрямку, - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін
Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін повідомив, що окупанти почали менше використовувати важку бронетехніку для штурмових дій на Бахмутському напрямку
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"
"Усі штурмові дії на Бахмутському напрямку окупанти здійснюють за підтримки великої кількості особового складу. В цілому окупанти намагаються тиснути на наші позиції піхотними підрозділами. Через погіршення погодних умов окупанти почали менше використовувати важку бронетехніку. Танками вони працюють з закритих вогневих позицій. Тому бронетехніка не є основною проблемою. Скоріше кількість та масованість піхотних наступів росіян є проблемою, ніж використання ними бронетехніки", - пояснив Бородін.
Пресофіцер 3-ї ОШБ наголосив, що окупанти продовжують проводити штурмові дії за допомогою авіації та артилерії
"Поки будуть складні погодні умови, я думаю, кардинальної зміни в їхніх атаках не буде. Тобто, взимку навряд чи вони будуть активно використовувати техніку для штурмових дій. Окупанти й далі будуть проводити штурмові дії за підтримки авіації, артилерії та дронів", - додав він.
- 2 грудня у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Бахмутському напрямку противник продовжує вести штурмові дії, Сили оборони відбили 15 атак
- Також керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що у листопаді на Бахмутському напрямку російська армія втратила 8700 осіб, терористи продовжують м'ясні штурми
- 3 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку
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