Про це поінформували в Укренерго.

Зазначається, що споживання електрики 22 січня дещо більше, аніж попереднього дня: дефіцит потужності в енергосистемі надалі залишається значним через похолодання.

Попри це, завдяки вихідним Укренерго довело збільшені ліміти споживання до обласних енергопостачальних компаній, які діють усе ще цілодобово.

"Нагадуємо, кожна обленерго (перелік тут ) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - резюмували в компанії.

Днем раніше в Укренерго нагадували, що через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.

Станом на 22 січня понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.

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