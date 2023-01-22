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Через похолодання дещо збільшилося споживання електрики, в енергосистемі - дефіцит, - Укренерго

22 січня, 2023 неділя
12:19
війна з Росією Світло

Споживання електроенергії в енергосистемі збільшилося: це сталося через холодну погоду. Проте завдяки вихідним ліміти збільшили, світло вимикатимуть менше

Про це поінформували в Укренерго.

Зазначається, що споживання електрики 22 січня дещо більше, аніж попереднього дня: дефіцит потужності в енергосистемі надалі залишається значним через похолодання. 

Попри це, завдяки вихідним Укренерго довело збільшені ліміти споживання до обласних енергопостачальних компаній, які діють усе ще цілодобово.

"Нагадуємо, кожна обленерго (перелік тут ) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - резюмували в компанії.

  • Днем раніше в Укренерго нагадували, що через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.
  • Станом на 22 січня понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.

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Економіка
Енергія
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