Через похолодання дещо збільшилося споживання електрики, в енергосистемі - дефіцит, - Укренерго
Споживання електроенергії в енергосистемі збільшилося: це сталося через холодну погоду. Проте завдяки вихідним ліміти збільшили, світло вимикатимуть менше
Про це поінформували в Укренерго.
Зазначається, що споживання електрики 22 січня дещо більше, аніж попереднього дня: дефіцит потужності в енергосистемі надалі залишається значним через похолодання.
Попри це, завдяки вихідним Укренерго довело збільшені ліміти споживання до обласних енергопостачальних компаній, які діють усе ще цілодобово.
"Нагадуємо, кожна обленерго (перелік тут ) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - резюмували в компанії.
- Днем раніше в Укренерго нагадували, що через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.
- Станом на 22 січня понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе