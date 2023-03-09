Через пошкодження енергосистеми у кількох областях вводять планові графіки вимкнення світла, – Укренерго
В Укренерго розповіли, енергетична інфраструктура яких регіонів найбільше постраждала від масованої атаки РФ 9 березня та де доведеться запровадити графіки вимкнень електроенергії
Про це повідомили в телеграм-каналі Укренерго.
За інформацією компанії, станом на 19:00 найскладніша ситуація – на Харківщині та Житомирщині.
У Житомирській області вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах. Проте ситуація з енергоживленням в області все ще хитка.
"Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти Укренерго в Житомирській області. Всього за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучань ракет та 3 БПЛА", – зазначили в Укренерго.
З огляду на складність отриманих пошкоджень ремонти в цьому регіоні можуть тривати до двох тижнів. Для забезпечення живлення в області впроваджують графік планових відключень, які застосовуватиме оператор системи розподілу АТ "Житомиробленерго".
Також запроваджено планові графіки відключень електроенергії на Одещині.
У Харківській області фахівці Укренерго працюють над відновленням енергопостачання. На вечір 9 березня заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовують резервні схеми заживлення споживачів. Ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні планують стабілізувати протягом декількох днів
У Дніпровському регіоні мережевих обмежень немає.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок ракетного удару 9 березня пошкоджено об'єкти генерації у 8 регіонах, проте енергосистема лишається цілісною. До вечора вдалося в повному обсязі відновити електропостачання в Києві, водночас без тепла залишалося 30% будинків
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