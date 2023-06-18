Про це повідомляє видання BBC.

Лагуна Фуенте де П’єдра із солоною водою - найбільша лагуна в Андалусії та одна з найбільших в Іспанії. Вона відома тим, що туди прилітають на гніздування тисячі фламінго, у найкращі роки – до 10 000 пар, тож є туристичним магнітом для любителів спостереження за птахами. З 1984 року ця територія має статус заповідника.

Наразі лагуна майже пересохла. Внаслідок цього, лише кілька десятків дорослих фламінго прилетіли гніздуватися.

Зазвичай орнітологи проводили кільцювання нових пташенят для подальших спостережень за птахами, але через цьогорічну аномальну ситуацію кільцювання проводити не будуть.

Весна 2023 року стала для Іспанії найспекотнішою з 1961 року, а опадів у середині травня випало на 28% менше від очікуваного.