Через посуху в Іспанії фламінго не прилетіли гніздуватися в улюбленій лагуні
В Іспанії цього року тисячі фламінго не прилетіли на своє традиційне місце гніздування у лагуну Фуенте де П’єдра, що пов’язують з посухою
Про це повідомляє видання BBC.
Лагуна Фуенте де П’єдра із солоною водою - найбільша лагуна в Андалусії та одна з найбільших в Іспанії. Вона відома тим, що туди прилітають на гніздування тисячі фламінго, у найкращі роки – до 10 000 пар, тож є туристичним магнітом для любителів спостереження за птахами. З 1984 року ця територія має статус заповідника.
Наразі лагуна майже пересохла. Внаслідок цього, лише кілька десятків дорослих фламінго прилетіли гніздуватися.
Зазвичай орнітологи проводили кільцювання нових пташенят для подальших спостережень за птахами, але через цьогорічну аномальну ситуацію кільцювання проводити не будуть.
Весна 2023 року стала для Іспанії найспекотнішою з 1961 року, а опадів у середині травня випало на 28% менше від очікуваного.
- 15 червня повідомлялося, що у Великій Британії вирощених у неволі молодих диких котів уперше випустили на волю – тварин відпустили у Шотландському нагір’ї у межах проєкту Saving Wildcats.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе