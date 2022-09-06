Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 5718 мирних жителів, 8199 поранено, - ООН

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У звіті установи йдеться, що причиною більшості смертей або ушкоджень є застосування зброї з великою зоною ураження - артилерії, реактивних систем залпового вогню, завдання ракетних і авіаційних ударів.

Серед убитих по всій території України - 2214 чоловіків, 1526 жінок, 151 дівчинка та 186 хлопчиків, а також 35 дітей і 1606 дорослих, стать яких не встановлено.

Серед поранених - 1693 чоловіки, 1250 жінок, 179 дівчат і 245 хлопчиків, а також 211 дітей і 4621 дорослий, щодо стать яких в установи немає даних.

Звіт також включає дані за серпень 2022 року. Так, з 1 по 31 серпня УВКПЛ ООН зафіксувало 1162 постраждалих і загиблих від російської агресії мирних жителів Україні. Серед них:

294 вбитих (80 чоловіків, 79 жінок, 3 дівчинки, 6 хлопчиків і 126 дорослих, стать яких поки невідома);

868 постраждалих (217 чоловіків, 186 жінок, 22 дівчинки, 17 хлопців, а також 15 дітей і 411 дорослих, стать яких поки невідома).

За даними ООН, на підконтрольних Україні територіях унаслідок агресії РФ у серпні загинуло 228 людей, поранено 631 мирного жителя. На тимчасово окупованих Росією територіях загинуло 66 цивільних, поранено - 237.

У серпневій статистиці ООН ідеться, що через вибухову зброю великої зони ураження на території України загинуло 287 мирних жителів, 821 було поранено. Через міни та інші вибухонебезпечні залишки війни 47 людей поранено, 7 - загинули.

УВКПЛ зазначає, що фактичні цифри імовірно значно вищі за представлені у звіті, оскільки отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бої, відкладено. Крім того, багато даних очікують підтвердження - йдеться зокрема про Харківську, Донецьку та Луганську області.

Раніше Нацполіція повідомила, що в Бучі в гаражі було виявлено останки страчених російською армією людей.

5 вересня на Донеччині окупанти поранили чотирьох мирних жителів.