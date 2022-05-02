Через повномасштабну війну з України виїхали понад 5,5 млн людей, - ООН
Агентство ООН у справах біженців повідомило, що станом на 1 травня 5 563 959 українців виїхали з України через вторгнення Росії
Про це написали на сайті організації.
Найбільше українців переїхали до Польщі - 3 мільйони 56 тисяч. На другому місці Румунія - 825 тисяч наших громадян. До Росії прибуло 681 тис. біженців.
В інші країни подалися:
- в Угорщину — 530 157;
- в Молдову — 447 604;
- в Словаччину — 379 447;
- в Республіку Білорусь — 25 002.
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) очікує, що цього року з України виїдуть близько 8,3 мільйона людей.
- До Естонії прибувають українські біженці, яких раніше вивезли в Росію.
- Станом на 30 квітня в Естонії зареєстрували понад 34 тис. біженців з України. Більшість біженців в'їжджають до Естонії через прикордонні переходи з Росії.
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