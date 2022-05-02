Через повномасштабну війну з України виїхали понад 5,5 млн людей, - ООН

Про це написали на сайті організації.



Найбільше українців переїхали до Польщі - 3 мільйони 56 тисяч. На другому місці Румунія - 825 тисяч наших громадян. До Росії прибуло 681 тис. біженців.

В інші країни подалися:

в Угорщину — 530 157;

в Молдову — 447 604;

в Словаччину — 379 447;

в Республіку Білорусь — 25 002.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) очікує, що цього року з України виїдуть близько 8,3 мільйона людей.