Через ранкові обстріли в Києві та області частково вимикатимуть електроенергію

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що внаслідок обстрілів окупантами критичної інфраструктури міста, виникла необхідність застосувати графіки аварійного відключення електропостачання. Світла тимчасово не буде у промислових споживачів та частини цивільного населення.

Кличко повідомляє, що енергетики роблять все необхідне, аби якомога швидше відновити нормальне електропостачання.

Київводоканал досі працює над ліквідацією пошкоджень столичного водопроводу, але тиск в мережі вже в нормі, тож водопостачання працює.

В низці областей України через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

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