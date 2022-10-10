Через ранкові обстріли в Києві та області частково вимикатимуть електроенергію
Через обстріли столиці 10 жовтня, в Києві та області частково вимикатимуть електроенергію аби якнайшвидше відновити роботу енергосистем
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що внаслідок обстрілів окупантами критичної інфраструктури міста, виникла необхідність застосувати графіки аварійного відключення електропостачання. Світла тимчасово не буде у промислових споживачів та частини цивільного населення.
Кличко повідомляє, що енергетики роблять все необхідне, аби якомога швидше відновити нормальне електропостачання.
Київводоканал досі працює над ліквідацією пошкоджень столичного водопроводу, але тиск в мережі вже в нормі, тож водопостачання працює.
- В низці областей України через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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