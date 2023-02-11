Через російський обстріл 10 лютого зупинився один з блоків реактора на Хмельницькій АЕС
Через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу в п’ятницю, 10 лютого, зупинився один із блоків Хмельницького реактора
Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.
Як зазначено в повідомленні, 10 лютого український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій – Рівненська та Південноукраїнська – як запобіжний захід знизили видачу електроенергії через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури країни. Також через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу зупинився один із блоків Хмельницького реактора.
"Ці події були підтверджені місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які перебувають на станціях. Вони також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькому працювали належним чином", – зазначено на сайті.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
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