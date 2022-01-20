Через російську загрозу Естонія збільшить оборонні витрати на €380 млн

Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.



"У зв'язку з поточною ситуацією з безпекою в Європі, Естонія виділить додатково €380 мільйонів в найближчі роки, щоб посилити нашу обороноздатність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП", - йдеться у дописі Каллас у Twitter.



Нагадаємо, у міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розмістити до 5 тисяч солдатів швидкого реагування НАТО.

18 січня парламент Естонії прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України та засудив агресію Росії.