Через російську загрозу Естонія збільшить оборонні витрати на €380 млн
На тлі зростання загрози РФ в Європі уряд Естонії збільшить на €380 млн оборонні витрати
Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
"У зв'язку з поточною ситуацією з безпекою в Європі, Естонія виділить додатково €380 мільйонів в найближчі роки, щоб посилити нашу обороноздатність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП", - йдеться у дописі Каллас у Twitter.
- Нагадаємо, у міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розмістити до 5 тисяч солдатів швидкого реагування НАТО.
- 18 січня парламент Естонії прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України та засудив агресію Росії.
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