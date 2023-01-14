Через російську збройну агресію загинув мешканець Бахмута, - Донецька ОВА
Упродовж доби 13 січня росіяни вбили жителя Бахмута, ще троє людей отримали поранення в Кураховому та Костянтинівці
Про це в телеграм поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Упродовж доби 13 січня через російську збройну агресію загинув мешканець Бахмута, ще троє людей в області отримали поранення. Зокрема, мовиться про двох поранених у Кураховому та одного в Костянтинівці.
Усього Росія від початку повномасштабного вторгнення вбила 1300 жителів Донеччини, ще 2845 - отримали поранення внаслідок атак.
Наголошується, що дані не враховують жертв Маріуполя та Волновахи - нині встановити точну кількість жертв неможливо.
- Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що упродовж 13 січня завдали 15 авіаційних та 5 ракетних ударів. Двоє з них припали на цивільну інфраструктуру Костянтинівки Донецької області.
- У ніч на 14 січня загарбники двічі гатили по Дніпропетровщині: під ударом важкої артилерії опинилася Марганецька громада.
- 14 січня міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про ранковий обстріл міста, він зазначив, що загарбники цілилися в інфраструктуру.
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