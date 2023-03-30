Через шторм у Чорному морі перебуває один ракетоносій РФ, також погода критична для авіації та дронів, - Гуменюк
Російські війська зменшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі через шторм. Станом на ранок 30 березня в морі перебувають до 6 кораблів, серед них підводний ракетоносій
Про це інформує в телемарафоні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Шторм у морі 4–5 балів, це критична мореплавність, каже фахівчиня, тому корабельне угрупування ворога в морі зменшилося.
"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів у Чорному морі разом із суднами забезпечення. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб залишатися на чергуванні та нагадувати про власну присутність", - розповіла Гуменюк.
Повідомляється, що негода заважає окупантам використовувати для атак авіацію та дрони.
"Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза "шахедів" через поривчастий вітер", - додає Гуменюк.
Речниця застерігає, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але загроза атаки не виключена.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 28 березня в Чорному морі було 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр".
- Станом на 29 березня на бойовому чергуванні перебували чотири ворожі кораблі, серед них один носій "калібрів", загальний залп - 4 ракети.
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