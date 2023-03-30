Про це інформує в телемарафоні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Шторм у морі 4–5 балів, це критична мореплавність, каже фахівчиня, тому корабельне угрупування ворога в морі зменшилося.

"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів у Чорному морі разом із суднами забезпечення. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб залишатися на чергуванні та нагадувати про власну присутність", - розповіла Гуменюк.

Повідомляється, що негода заважає окупантам використовувати для атак авіацію та дрони.

"Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза "шахедів" через поривчастий вітер", - додає Гуменюк.

Речниця застерігає, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але загроза атаки не виключена.