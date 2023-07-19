Через ворожі обстріли Одещини майже 3 тис. громадян залишилися без світла

Про це 19 липня повідомляє Міністерство енергетики України.

"В Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже 3 тис. споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошкодження лінії електропередачі зафіксовані і в Миколаївській області. Там частково знеструмлений 1 населений пункт.

У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.

Наслідки негоди

Через грозовий шторм, який пройшов країною, частково без світла залишилися споживачі 6 населених пунктів. У Дніпропетровській області – 75 населених пунктів, у Запорізькій області – 37, в Сумській – 14, в Полтавській – 12, в Чернігівській – 6, у Київській області – 4 населених пункти.

Ситуація у прифронтових регіонах

Російські окупанти продовжують атакувати прифронтові регіони України.

Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.