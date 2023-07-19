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Через ворожі обстріли Одещини майже 3 тис. громадян залишилися без світла

19 липня, 2023 середа
12:52
Економіка Робота з відновлення електропостачання Херсон

Унаслідок нічної атаки росіян 19 липня зафіксовано пошкодження лінії електропередачі в Миколаївській та Одеській областях. Знеструмлено майже 3 тисячі споживачів

Про це 19 липня повідомляє Міністерство енергетики України. 

"В Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже 3 тис. споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошкодження лінії електропередачі зафіксовані і в Миколаївській області. Там частково знеструмлений 1 населений пункт.

У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.

Наслідки негоди

Через грозовий шторм, який пройшов країною, частково без світла залишилися споживачі 6 населених пунктів. У Дніпропетровській області – 75 населених пунктів, у Запорізькій області – 37, в Сумській – 14, в Полтавській – 12, в Чернігівській – 6, у Київській області – 4 населених пункти.

Ситуація у прифронтових регіонах

Російські окупанти продовжують атакувати прифронтові регіони України.

Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

  • У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
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Війна з Росією
Енергія
Донеччина
ракетний удар
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