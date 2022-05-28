Черги за гумдопомогою та купи сміття. Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію в місті
Прибиранням у Маріуполі займаються мешканці міста. Вантажівок надзвичайників, які вивозять відходи обмаль, тому на вулицях близько трьох місяців залишається сміття
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Давайте покажу. Маріуполь. Сміття на вулицях. Прибрати сміття та погрузити його на вантажівку мають самі маріупольці. Вантажівок навіть мчс росії - обмаль. Тому вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід. Розтікаючись по вулицях і закупоруючи намертво лівенвки. Тому навіть малий дощ перетворю місто на річку, що розносить заразу навколо", - написав він.
У місті черги за отримання гуманітарної допомоги. За словами радника мера, воду жителі міста беруть із колодязів, інших варіантів отримання води в місті немає.
"Поруч - відкритий колодязь звідки люди набирають воду після експериментів окупантів з водопостачанням. В колодець постійно потрапляє сміття з подібних на першому фото гірок. Люди змушені пити таку воду - іншої немає", - додав він.
- У Маріуполі росіяни анонсували запуск пропагандистського телеканалу "Новий Маріуполь".
- Окупанти змушують маріупольців відновлювати електрику власним коштом і повертають ЖЕКи замість ОСББ.
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