Черги за гумдопомогою та купи сміття. Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію в місті

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Давайте покажу. Маріуполь. Сміття на вулицях. Прибрати сміття та погрузити його на вантажівку мають самі маріупольці. Вантажівок навіть мчс росії - обмаль. Тому вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід. Розтікаючись по вулицях і закупоруючи намертво лівенвки. Тому навіть малий дощ перетворю місто на річку, що розносить заразу навколо", - написав він.

У місті черги за отримання гуманітарної допомоги. За словами радника мера, воду жителі міста беруть із колодязів, інших варіантів отримання води в місті немає.

"Поруч - відкритий колодязь звідки люди набирають воду після експериментів окупантів з водопостачанням. В колодець постійно потрапляє сміття з подібних на першому фото гірок. Люди змушені пити таку воду - іншої немає", - додав він.

У Маріуполі росіяни анонсували запуск пропагандистського телеканалу "Новий Маріуполь".

Окупанти змушують маріупольців відновлювати електрику власним коштом і повертають ЖЕКи замість ОСББ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb