Про це інформує Служба безпеки України у телеграм.

У перехопленні окупант розповів своїй дружині, що російським солдатам оформлюють липові відпустки для комісії.

"Ми просто, бл*ть, бидло. Виявляється, що місяць тому ми відпочивали, кайфували, судячи з документів", - обурюється російський солдат.

Також загарбник жаліється на командира бригади, який відпочиває по кілька місяців у Росії під приводом лікування від вигаданих поранень.

"Одні убл*дки скрізь. Комбриг повернувся, у нього оформлено два поранення, покайфував десь у Москві кілька місяців і знову тут... То у нього пальчик зламаний, то ще якась х*йня", - розповідає росіянин у розмові з дружиною.

СБУ гарантує, що за кожний воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Російські загарбники калічать один одного, щоби втекти з війни додому

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