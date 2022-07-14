Чергове перехоплення розмов окупантів від СБУ: "Нас тримають за бидло. За документами ми, виявляється, місяць тому кайфували у відпусці"
Служба безпеки України перехопила розмову, в якій російський окупант обурюється фальшивими документами про відпустки та жаліється на брехливе командування
Про це інформує Служба безпеки України у телеграм.
У перехопленні окупант розповів своїй дружині, що російським солдатам оформлюють липові відпустки для комісії.
"Ми просто, бл*ть, бидло. Виявляється, що місяць тому ми відпочивали, кайфували, судячи з документів", - обурюється російський солдат.
Також загарбник жаліється на командира бригади, який відпочиває по кілька місяців у Росії під приводом лікування від вигаданих поранень.
"Одні убл*дки скрізь. Комбриг повернувся, у нього оформлено два поранення, покайфував десь у Москві кілька місяців і знову тут... То у нього пальчик зламаний, то ще якась х*йня", - розповідає росіянин у розмові з дружиною.
СБУ гарантує, що за кожний воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
- Російські загарбники калічать один одного, щоби втекти з війни додому
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