Чернігівська міськрада ухвалила звернення щодо заборони Московського патріархату

Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Чернігівська міськрада прийняла звернення щодо негайної заборони "церкви" ФСБшників в Україні! Голова міської організації партії подає всім приклад. Дякую за позицію", – йдеться в повідомленні.

За словами Гончаренка, ідею подала представниця "Європейської Солідарності" Ірина Соломаха.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Пізніше СБУ під час контррозвідувальних заходів у приміщеннях УПЦ МП разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

23 листопада генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун заявив, що питання діяльності УПЦ МП повинно бути вирішено раз і назавжди.

25 листопада українці звернулися до президента з петицією, щодо того, щоб забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату. Петиція, що вимагає негайно розглянути законопроєкт, який поверне державі храми, підпорядковані УПЦ МП, зібрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду, за три дні. Володимир Зеленський тепер має розглянути її та надати відповідь.

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