Чернігівська область знеструмлена. ОВА розгортає "Пункти незламності"
У середу, 23 листопада, внаслідок російських обстрілів Чернігівська область залишилась знеструмлена
Про це повідомляє Чернігівська ОВА.
"Чернігівська область як і інші регіони знеструмлена через ракетні удари ворога по об’єктах енергетики. Ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно розгортаємо "Пункти незламності". Ми сильні. Ми вистоїмо. Ми переможемо", - пише голова ОВА В'ячеслав Чаус.
У Чернігівській області 176 ПН. Про розташування повідомлятимуть на своїх онлайн-ресурсах органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Адресу найближчого в будь-якому місті зручно шукати на сайті.
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