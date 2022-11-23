Чернігівська область знеструмлена. ОВА розгортає "Пункти незламності"

Про це повідомляє Чернігівська ОВА.

"Чернігівська область як і інші регіони знеструмлена через ракетні удари ворога по об’єктах енергетики. Ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно розгортаємо "Пункти незламності". Ми сильні. Ми вистоїмо. Ми переможемо", - пише голова ОВА В'ячеслав Чаус.

У Чернігівській області 176 ПН. Про розташування повідомлятимуть на своїх онлайн-ресурсах органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Адресу найближчого в будь-якому місті зручно шукати на сайті.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb