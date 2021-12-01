Комедія про аферистів "Червоне повідомлення" з Ґаль Ґадот і Двейном Джонсоном стала найпопулярнішою стрічкою в історії Netflix

Про це повідомляє CNN.



У фільмі, який вперше з'явився на Netflix на початку листопада, режисером виступив Роусон Маршалл Тербер, а головні ролі зіграли Двейн Джонсон, Ґаль Ґадот і Раян Рейнольдс.



"Червоне повідомлення" принесло стримінговому сервісу 328,8 млн годин перегляду, що подолало рекорд фільму "Пташиний короб" із Сандрою Буллок у 2018 році з 282 млн годин.



Наразі половина усіх передплатників Netflix у всьому світі подивилися "Червоне повідомлення".



Кінострічка побила попередній рекорд лише за 18 днів, на відміну від "Пташиного короба", якому для цього знадобилося чотири тижні.



За версією Netflix, "Червоне повідомлення" досі залишається в десятці найкращих фільмів на платформі в 94 країнах.



Сюжет розповідає історію фахівця ФБР (Джонсон), який повинен об’єднатися з найбільшим аферистом у сфері мистецтва (Рейнольдсом) у сміливому пограбуванні, щоб зловити найбільш розшукувану в світі злодійку (Ґадот).

Нагадаємо, раніше серіал "Поклик пекла" змістив "Гру в кальмара" із першого місця за популярністю на Netflix.