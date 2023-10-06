Чеський прем'єр Фіала розкритикував рішення Словаччини припинити військову допомогу Україні
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розкритикував рішення президентки Словаччини Зузани Чапутової виступити проти надання нового пакета військової допомоги Україні
Про це інформує Radio Prague International.
"Зі зрозумілих причин мені складно коментувати рішення іншої країни, але сподіваюся, не буде неввічливим сказати, що я не вважаю дії Словаччини вдалими", - заявив Фіала.
За його словами, Україна потребує допомоги партнерів якомога швидше, оскільки "бореться не лише за свою незалежність, а й за мир у Європі".
"Тому ми повинні використати всі можливості, щоб допомогти Україні", - наголосив прем'єр.
- Раніше журналістам стало відомо, що словацьке міністерство оборони розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступила проти такого плану.
- 6 жовтня президентка змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.
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