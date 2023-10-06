Чеський прем'єр Фіала розкритикував рішення Словаччини припинити військову допомогу Україні

Про це інформує Radio Prague International.

"Зі зрозумілих причин мені складно коментувати рішення іншої країни, але сподіваюся, не буде неввічливим сказати, що я не вважаю дії Словаччини вдалими", - заявив Фіала.

За його словами, Україна потребує допомоги партнерів якомога швидше, оскільки "бореться не лише за свою незалежність, а й за мир у Європі".

"Тому ми повинні використати всі можливості, щоб допомогти Україні", - наголосив прем'єр.