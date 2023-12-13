Четверта компанія долучилася до проєкту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова й директор ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко підписали документ про співпрацю
Про це повідомило Міноборони.
Це вже четверта компанія, з якою міністерство працюватиме задля залучення до Збройних Сил України військових для служби за контрактом.
Як розповіла Наталія Калмикова, проєкт рекрутингу вже демонструє перші позитивні результати. За її словами, на партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків.
"Ми з "OLX Робота" охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. Таких фахівців на "OLX Робота" чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом", – зазначила директорка ТОВ "Ємаркет Україна" Катерина Онищенко.
Міноборони вже працює з такими компаніями як Lobby X, Work.ua та Robota.ua, тож нинішня компанія стала четвертим партнером. Оборонне відомство закликає долучатися й інші онлайн-платформи до співпраці в рамках рекрутингового проєкту.
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