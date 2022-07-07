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Головна війна з Росією "Чи приречені російські танки?": BBC опублікувало висновки експертів

"Чи приречені російські танки?": BBC опублікувало висновки експертів

7 липня, 2022 четвер
04:32
війна з Росією На фото втрати окупантів

Видання зазначає, що розтрощені російські танки стали визначальним образом війни в Україні. Журналісти запитали експертів, чи сучасна протитанкова зброя зробила їх безрезультатними на полі бою

Про це пише BBC. 

Девід Віллі, куратор і викладач музею танків в Бовінгтоні, (Південно-Західна Англія), який може похвалитися найбільшою у світі колекцією танків, прокоментував цю ситуацію.

"Ми спостерігаємо, як основний бойовий танк радянської розробки Т72 розкручує двигуни та з гуркотом прямує до пункту заправки перед репетицією демонстрації. По суті, це та сама модель танка, яка перекотилася через кордон в Україну в лютому й булп знищена сотнями спритних груп добре навчених українських піхотинців, які володіють безпілотниками, Javelin і легкою протитанковою зброєю наступного покоління (Nlaws)", - сказав він.

"Російські танки, про які йде мова, як правило, використовувалися погано, не підтримувалися піхотою та не мали сильного унтерофіцера, такого як в армії США чи Британської армії. Тому всі вони були легкою здобиччю українських сил, що обороняються", - каже генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес, який донедавна командував сухопутними військами США в Європі.

Його погляди поділяє бригадний генерал британської армії у відставці Бен Баррі, нині старший науковий співробітник із сухопутних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

"Поразка російської атаки на Київ показує, що відбувається, коли танки невміло розгортаються силами, які не можуть вести загальновійськову війну (поєднуючи танки з піхотою, артилерією та авіацією) і мають слабку матеріально-технічну базу".

Видання зазначає, що під час Карабаського конфлікту 2020 року танки Вірменії були знищені азербайджанськими безпілотниками турецького виробництва. У Лівії ці ж безпілотники TB2 Bayraktar завдали серйозних втрат силам генерала Хафтара, в Сирії урядові танки також стали жертвами турецьких безпілотників.

BBC пише, що сучасні протитанкові керовані ракети, які постачає Велика Британія, США та інші країни, стали кардинальним фактором під час наступу російських колон з півночі Києва. Тим часом на другому етапі війни, на Донбасі, масова російська артилерія змінила ситуацію, використовуючи руйнівну вогневу міць, щоб повільно пробиватися вперед.

Росія, за оцінками, втратила понад 700 танків - деякі знищені, деякі покинуті. Журналісти повідомляють, що безпілотники та протитанкові ракети переважно влучають вдаривши танк зверху по вежі, де броня найтонша.

Видання пояснює, що існування танка може продовжити система активного захисту (APS). Це спосіб відбити все, що атакує танк, перш ніж він вдарить.

Ізраїльські військові розробили систему активного захисту під назвою Trophy. Вона працює за допомогою радара для відстеження загрози, що наближається — ракети чи безпілотника — потім обертова пускова установка випускає потік вибухових снарядів, нейтралізуючи їх. Trophy або його різновид, швидше за все, стане стандартною частиною багатьох новітніх танків.



Генерал Ходжес наголошує, що завжди буде потреба у мобільній вогневій зброї.

"Я був солдатом піхоти і ніколи б не хотів брати участь у жодному бою на будь-якій місцевості без захищеної мобільної вогневої потужності", - каже він.

Джастін Крамп, колишній командир танка британської армії, а нині генеральний директор оборонної розвідувальної фірми Sibylline, теж з цим погоджується.

"Танки мають вогневу міць, мобільність і стійкість, яких просто немає у піхоти. Це гнучка платформа, яка може діяти вдень і вночі, добиратися до об’єкта і шокувати ворога. Україна не відновлювала б свої танкові сили, якби танки були не життєво важливо. Вони попросили вдвічі більше танків, ніж у Великої Британії".

Девід Віллі навчав британську армію, а останнім часом відвідував українських солдатів.

"Важливий не найкращий танк, а найкращий екіпаж. Найдорожчий комплект у світі не обов’язково означає, що ти переможеш. Віра у свою справу життєво важлива, і українці вірять у свою справу", - каже він. 

  • 1 липня Міністерство оборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн.
  • 3 липня прем'єр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що загальна сума допомоги, яку його країна надасть Україні, складе 100 мільйонів доларів.
  • 5 липня Борис Джонсон повідомив про нові постачання озброєння для України.

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