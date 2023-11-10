Члени Ради Безпеки не готові до виключення РФ з ООН, - Кислиця
Наразі немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий говорити про виключення Росії з ООН
Про це заявив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю ВВС.
Кислиця зазначив, що наразі "немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий говорити про долю Росії, яка сидить на місці Радянського Союзу".
"Навіть серед тих щирих, найбільш відданих питанню підтримки України, відновлення територіальної цілісності і суверенітету країн, але які є постійними членами Ради безпеки", – пояснив він.
Зокрема, український дипломат наголосив, що недостатньо виключити Росії з Ради безпеки, аби зупинити війну в Україні.
"Не буде цього не тому, що статут неправильний чи рішення Радбезу неправильне, чи міжнародне право неправильне в цілому. А тому, що весь світ має справу зі злочинним режимом, якому плювати на всі норми міжнародного права, на всі рішення Радбезу, рішення Суду ООН, які є від березня минулого року, на всі рішення всіх інших судів", - зазначив він.
Представник України в ООН додав, що "на виході має бути система, яка не лише здатна ухвалювати правильні рішення, а ще й втілювати у життя такі рішення".
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Постпред України при ООН Сергій Кислиця під час обговорення в Раді Безпеки ООН у форматі Аррії висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні заявив, що Російська Федерація може ховатися від правосуддя протягом тривалого часу, але "потяг справедливості" наздожене її.
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