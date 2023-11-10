Члени Ради Безпеки не готові до виключення РФ з ООН, - Кислиця

Про це заявив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю ВВС.

Кислиця зазначив, що наразі "немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий говорити про долю Росії, яка сидить на місці Радянського Союзу".

"Навіть серед тих щирих, найбільш відданих питанню підтримки України, відновлення територіальної цілісності і суверенітету країн, але які є постійними членами Ради безпеки", – пояснив він.

Зокрема, український дипломат наголосив, що недостатньо виключити Росії з Ради безпеки, аби зупинити війну в Україні.

"Не буде цього не тому, що статут неправильний чи рішення Радбезу неправильне, чи міжнародне право неправильне в цілому. А тому, що весь світ має справу зі злочинним режимом, якому плювати на всі норми міжнародного права, на всі рішення Радбезу, рішення Суду ООН, які є від березня минулого року, на всі рішення всіх інших судів", - зазначив він.

Представник України в ООН додав, що "на виході має бути система, яка не лише здатна ухвалювати правильні рішення, а ще й втілювати у життя такі рішення".