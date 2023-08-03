Чому дорожчає пальне на українських АЗС. Пояснення експерта

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Трошки подорожчали нафтопродукти на європейських ринках. Котирування зросли й додали 3 грн на дизельне пальне й 50 коп. на бензин А-95. Світові ринки занепокоєні, але зростання не дуже велике. Нафта зупинилася на рівні $83-85 за барель. Котирування по бензину майже не зросли, лише по дизельному пальному. Зараз період збору врожаю. Україна є потужним споживачем у зв'язку з військовими діями. Тому зрозуміло чому котирування зросло на дизельне пальне", - зауважив Сапєгін.

За його словами, ціна палива на українському ринку залежить від внутрішніх чинників.

"Якщо подивитися на світові ринки, то йде гра на підвищення цін з боку ОПЕК, але вони не дуже вдалі. Оскільки країни, декларуючи скорочення видобутку, самі думають, як його збільшити. Зв'язок між ціною на нафту й нафтопродукти на АЗС не є однозначним. Тому що український ринок більше залежить від чинників внутрішніх, ніж зовнішніх. Навіть, якщо ціна на нафту дійде до позначки $ 90 за барель - це не означає, що у нас повинні зростати ціни. Нафта від видобутку до АЗС проходить довгий шлях. Хвилює те, що споживач не може прогнозувати свої витрати на пальне", - підкреслив Сапєгін.

Станом на 3 серпня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 49,85 грн/л







