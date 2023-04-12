Сі Цзиньпін оголосив свій мирний план, його вже опублікували, обговорили з Путіним, той навіть підтримав, але досі жодного контакту з українською стороною не відбулось.

Взагалі відбулись дуже дивні речі. Посол Китаю в ЄС назвав заяви про безмежну дружбу між РФ та Китаєм — просто риторикою. І повірте, що китайські посли не займаються самодіяльністю. Важливо, що він заявив це в момент візиту Макрона до Сі, який прилетів обговорити й конфлікт в Україні. Все це серйозно заплутує щодо того, яка ж реальна позиція Китаю?

Причиною такої дивної поведінки Китаю є... наш потенційний контрнаступ. Сі виступив з мирним планом 24 лютого, коли ситуація виглядала досить патовою на фронті. Але останні тижні істерика в російських колах щодо можливого успіху нашого контрнаступу, та значні поставки західної допомоги означають, що український контрнаступ може серйозно змінити ситуацію

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Я переконаний, що причиною такої дивної поведінки Китаю є... наш потенційний контрнаступ. Сі виступив з мирним планом 24 лютого, коли ситуація виглядала досить патовою на фронті. Але останні тижні істерика в російських колах щодо можливого успіху нашого контрнаступу, та значні поставки західної допомоги означають, що український контрнаступ може серйозно змінити ситуацію. Відповідно, китайці побоюються, що розпочавши діалог по своєму плану, можуть опинитися в дурній ситуації, коли ключові позиції цього плану, як фіксація окупованих територій, вже втратять актуальність за кілька тижнів.

Тож я переконаний, що Китай вирішив дочекатися результатів весняної і можливо навіть літньої військової кампанії, і в залежності від результатів починати просування свого мирного плану. Для нас це хороші новини, які вчергове підтверджують мою ключову тезу: все вирішиться на полі бою.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист