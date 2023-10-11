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OPINION

Чому Зеленський поїхав на "Рамштайн"

Богдан Буткевич
11 жовтня, 2023 середа
13:06
Погляд Богдан Буткевич

Всі звернули увагу, що Зеленський поперся на Рамштайн? Вперше, до речі. Постає питання - для чого? Раніше ж якось міністра оборони вистачало. Це ж не рівень президента і верховного головнокомандувача. Технічна зустріч же по суті

А це напряму пов'язано з його заявами про те, що він піде на другий термін. Ну, типу що не кине країну під час війни, прости Господи. Так, ОП по повній вже думає про вибори на весну. Бо чудово розуміє, що вже навіть за рік восени у Зе не буде шансів.

А ще це напряму пов'язано з різким падінням рейтингу. І з тим, що Захід все менше хоче терпіти нашого бикуватого персонажа. Місць для аплодисментів та піарних промов - все менше. Тому треба використовувати будь-який привід пустити пил в очі.

От тому він й поперся на Рамштайн. ОП зараз судомно намагається зістрибнути з дуже невигідної історії постійних зашкварів та провалів. Як всередині країни, так і поза її межами. 

Звичайно, не шляхом звільнень Татарова, Шурми, Гетьманцева, Смірнова і Ко - куди там. Про Єрмака навіть не згадую. Можна ще пару мерів арештувати, щоб тупому плебсу згодувати в якості боротьби з корупцією. І Заходу в пику тикати - ось, ви ж казали - ми зробили.

Тому треба терміново показувати Зе в якості лідера нації, що бореться. А не жалюгідного покривача корупції та аплодисментового маніяка. Який застряг у своїй впевненості, що йому всі винні.

Плюс треба показати, що нібито він і досі залишається "лідером вільного світу", якому достатньо когось обійняти за плечі, щоб зробити його популярним. І що він не причетний до якихось там не таких, як тринділося подоляками, результатів на фронті. В усьому винен Залужний і погані військові. А він - хороший, на ньому все тримається, тільки з ним і треба говорити. Всі перемоги - його, неуспіхи - ніт. Парад перемоги, щоб це не було, має приймати тільки він.

Кароч єрмачня йде шляхом Резнікова. Який намагався свої "корупційні яйця" прикрити катаннями на західній бронетехніці. Тепер на той самий броневик лізе Зеленський.

...А рашисти тим часом перейшли у наступ від Куп'янська до Бахмуту та Авдіївки. Сили оборони ведуть важкі та кровопролитні бої, щоб зупинити нові резерви ворога.

А єрмачня продовжує операцію "другий термін". Кому шо, як то кажуть.

ЗИ: Тільки не треба мені розповідати, як Зе однією присутністю допоможе отримати щось нове, все пояснить і схилить на свій бік. Все якраз навпаки, на жаль. І вже - давно... Візит до США та скандал з поляками - в поміч.

Все, що ми отримаємо - ми отримали б і так. Без його присутності. Так що це просто історія про "катання на подарованому броньовичку".

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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