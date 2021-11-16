ЧС-2022: Неймар не допоможе Бразилії у матчі проти Аргентини

Про це повідомляє Globo Esporte.

У бразильського форварда виникли проблеми з м'язами, через які він не полетів на гру до Аргентини.

Неймар повідомив про дискомфорт тренерам і, оскільки Бразилія вже вийшла на чемпіонат світу, було вирішено не включати гравця до складу.

Бразилія та Аргентина зустрінуться 17 листопада.

Наразі збірна Бразилії має 34 очка та очолює турнірну таблицю у південноамериканській зоні відбору. Аргентина з 28 пунктами йде другою.