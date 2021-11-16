ЧС-2022: Неймар не допоможе Бразилії у матчі проти Аргентини
Лідер збірної Бразилії Неймар не зіграє проти Аргентини у відбірковому матчі чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Globo Esporte.
У бразильського форварда виникли проблеми з м'язами, через які він не полетів на гру до Аргентини.
Неймар повідомив про дискомфорт тренерам і, оскільки Бразилія вже вийшла на чемпіонат світу, було вирішено не включати гравця до складу.
Бразилія та Аргентина зустрінуться 17 листопада.
Наразі збірна Бразилії має 34 очка та очолює турнірну таблицю у південноамериканській зоні відбору. Аргентина з 28 пунктами йде другою.
- 9 листопада стало відомо, що Ліонель Мессі зможе допомогти збірній Аргентини у матчі проти Бразилії у кваліфікації чемпіонату світу
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