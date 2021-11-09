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ЧС-2022: Мессі перед матчем Аргентина - Бразилія відновився від травми

9 листопада, 2021 вiвторок
13:22
Спорт Ліонель Мессі (в центрі)

Ліонель Мессі зможе допомогти збірній Аргентини у матчі проти Бразилії у кваліфікації чемпіонату світу

Про це повідомляє Get French Football News

Лікарі збірної Аргентини дозволили Мессі відіграти весь матч проти Бразилії 17 листопада. Форвард французького ПСЖ також може з'явитися на полі у грі з Уругваєм 13 листопада.

Наразі Мессі продовжує відновлення після травм коліна та задньої поверхні стегна, які завадили йому зіграти у кількох останніх матчах ПСЖ. Аргентинець вже розпочав тренування. 

Збірна Аргентини у відбірковому турнірі чемпіонату світу займає з 25 очками друге місце у південноамериканській зоні. Бразилія набрала 31 пункт та очолює турнірну таблицю. 

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футбол
Ліонель Мессі
збірна Бразилії
ЧС-2022
збірна Аргентини
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