ЧС-2022: Мессі перед матчем Аргентина - Бразилія відновився від травми
Ліонель Мессі зможе допомогти збірній Аргентини у матчі проти Бразилії у кваліфікації чемпіонату світу
Про це повідомляє Get French Football News.
Лікарі збірної Аргентини дозволили Мессі відіграти весь матч проти Бразилії 17 листопада. Форвард французького ПСЖ також може з'явитися на полі у грі з Уругваєм 13 листопада.
Наразі Мессі продовжує відновлення після травм коліна та задньої поверхні стегна, які завадили йому зіграти у кількох останніх матчах ПСЖ. Аргентинець вже розпочав тренування.
Збірна Аргентини у відбірковому турнірі чемпіонату світу займає з 25 очками друге місце у південноамериканській зоні. Бразилія набрала 31 пункт та очолює турнірну таблицю.
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Нагадаємо, 28 жовтня головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що Ліонель Мессі отримав травму.
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