ЧС-2022: Мессі перед матчем Аргентина - Бразилія відновився від травми

Про це повідомляє Get French Football News.

Лікарі збірної Аргентини дозволили Мессі відіграти весь матч проти Бразилії 17 листопада. Форвард французького ПСЖ також може з'явитися на полі у грі з Уругваєм 13 листопада.

Наразі Мессі продовжує відновлення після травм коліна та задньої поверхні стегна, які завадили йому зіграти у кількох останніх матчах ПСЖ. Аргентинець вже розпочав тренування.

Збірна Аргентини у відбірковому турнірі чемпіонату світу займає з 25 очками друге місце у південноамериканській зоні. Бразилія набрала 31 пункт та очолює турнірну таблицю.

Нагадаємо, 28 жовтня головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що Ліонель Мессі отримав травму.

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