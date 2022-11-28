ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада
У понеділок, 28 вересня, у 2-му турі чемпіонату світу з футболу зустрічаються Бразилія - Швейцарія, Португалія - Уругвай, Камерун - Сербія та Південна Корея - Гана
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
2-й тур
28 листопада
12:00 Камерун - Сербія, група G
15:00 Південна Корея - Гана, група H
18:00 Бразилія - Швейцарія, група G
21:00 Португалія - Уругвай, група H
Прямі трансляції усіх матчів на регіональних телеканалах Суспільного, сайті Суспільне:Спорт та платформі Megogo
- 27 листопада на чемпіонаті світу-2022 Німеччина зіграла внічию з Іспанією, Хорватія перемогла Канаду, Марокко - Бельгію, а Коста-Рика - Японію.
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