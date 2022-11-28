ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

2-й тур

28 листопада

12:00 Камерун - Сербія, група G

15:00 Південна Корея - Гана, група H

18:00 Бразилія - Швейцарія, група G

21:00 Португалія - Уругвай, група H

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27 листопада на чемпіонаті світу-2022 Німеччина зіграла внічию з Іспанією, Хорватія перемогла Канаду, Марокко - Бельгію, а Коста-Рика - Японію.

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