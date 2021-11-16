ЧС-2022: результати всіх матчів понеділка
Вчора, 15 листопада були зіграні 7 матчів 10-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 10-й тур
15 листопада
Група С
Північна Ірландія - Італія 0:0
Швейцарія - Болгарія 3:0
Голи: Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1
Група F
Австрія - Молдова 4:1
Голи: Арнаутович, 4 (пен.), 55 (пен.), Тріммель, 22, Любічич, 83 - Ніколаєску, 60
Ізраїль - Фарерські острови 3:2
Голи: Даббур, 30 (пен.), Вайссман, 58, Перец, 75 - Ватнхамар, 62, Ольсен, 72
Група I
Польща - Угорщина 1:2
Голи: Свідерскі, 61 - Шафер, 37, Газдаг, 80
Албанія - Андорра 1:0
Гол: Чекічі, 74 (пен.)
Сан-Марино - Англія 0:10
Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розтрощила Мальту.
- 15 листопада У 10-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Сан-Марино.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе